[Atelier écriture] Thierry Duchaussoy L’Inattendu Dieppe
[Atelier écriture] Thierry Duchaussoy L’Inattendu Dieppe dimanche 2 novembre 2025.
[Atelier écriture] Thierry Duchaussoy
L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Envie d’écrire, de laisser parler votre imagination et de partager vos mots ?
Rejoignez cet atelier animé par Thierry Duchaussoy pour un moment d’inspiration et de créativité.
Un moment convivial pour écrire, échanger et s’amuser avec les mots. Inscrivez vous ! .
L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 47 99 71 atelier13collectif@gmail.com
English : [Atelier écriture] Thierry Duchaussoy
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Atelier écriture] Thierry Duchaussoy Dieppe a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie