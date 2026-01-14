[Atelier écriture] Thierry Duchaussoy L’Inattendu Dieppe

[Atelier écriture] Thierry Duchaussoy

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Envie d’écrire, de laisser parler votre imagination et de partager vos mots ?

Rejoignez cet atelier animé par Thierry Duchaussoy pour un moment d’inspiration et de créativité.

Un moment convivial pour écrire, échanger et s’amuser avec les mots. Inscrivez vous ! .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 47 99 71 atelier13collectif@gmail.com

