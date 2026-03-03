Atelier écriture Médiathèque de Trélissac Trélissac

Atelier écriture

Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Ateliers d’écriture pour adultes lire, écrire, échanger à la médiathèque de Trélissac

Les ateliers d’écriture sont des lieux d’échanges dédiés à l’écriture et la lecture Imaginons et écrivons des histoires

Avec Margareth .

