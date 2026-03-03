Atelier écriture Médiathèque de Trélissac Trélissac
Atelier écriture Médiathèque de Trélissac Trélissac samedi 14 mars 2026.
Atelier écriture
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Ateliers d’écriture pour adultes lire, écrire, échanger à la médiathèque de Trélissac
Les ateliers d’écriture sont des lieux d’échanges dédiés à l’écriture et la lecture Imaginons et écrivons des histoires
Avec Margareth .
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier écriture
L’événement Atelier écriture Trélissac a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux