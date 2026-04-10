ATELIER ECRITURE RUE DE LA VIGNETTE Villefort

Villefort

ATELIER ECRITURE

RUE DE LA VIGNETTE LA LOCO Villefort Lozère

Tarif : 7 – 7 – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un espace pour essayer des choses avec le langage. Un endroit où entendre des textes de toutes sortes. Un temps pour rire et réfléchir simultanément. Une petite aventure humaine.

Un rendez-vous mensuel, tous les premiers mardis du mois, pour écrire, écouter et partager, sans pression ni prérequis.

Tout ça à la fois.

De 18h à 20h

Participation 7€ contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69

Un espace pour essayer des choses avec le langage. Un endroit où entendre des textes de toutes sortes. Un temps pour rire et réfléchir simultanément. Une petite aventure humaine.

Un rendez-vous mensuel, tous les premiers mardis du mois, pour écrire, écouter et partager, sans pression ni prérequis.

Tout ça à la fois.

De 18h à 20h

Participation 7€ contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69 .

RUE DE LA VIGNETTE LA LOCO Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

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English :

A place to try things with language. A place to hear texts of all kinds. A time to laugh and think at the same time. A little human adventure.

A monthly rendez-vous, every first Tuesday of the month, to write, listen and share, with no pressure or prerequisites.

All at once.

From 6pm to 8pm

Participation 7? contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69

L’événement ATELIER ECRITURE Villefort a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Mont Lozere