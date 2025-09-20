Atelier écritures et tissage Notre-Dame-des-Landes

Moulin de Foucré Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Atelier écriture et tissage

Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres

Atelier Ecriture et tissage, au Moulin de Foucré, dans le cadre du projet artistique et

participatif En découdre de la Compagnie Brume. Entrée libre. .

Moulin de Foucré Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Writing and weaving workshop

German :

Schreib- und Webworkshop

Italiano :

Laboratorio di scrittura e tessitura

Espanol :

Taller de escritura y tejido

