Atelier Édith Basseville Atelier Édith Basseville Le Val-Larrey

Informations pratiques

Le Val-Larrey

Atelier Édith Basseville

Atelier Édith Basseville 16 Rue de l’Église Le Val-Larrey Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-10-16

Visite de l’atelier d’Édith Basseville, artiste française visuelle multidisciplinaire. Accrochage permanent et évolutif d’œuvres en réserve.

Édith Basseville vit et travaille en Bourgogne. Son travail s’inscrit dans une exploration sensible de notre relation au vivant. Nourrie par une double culture des sciences de la vie et des arts visuels, elle développe une pratique transversale mêlant dessin, gravure, collage, sculpture et installation. Son approche poétique et expérimentale interroge les interactions entre l’humain et son environnement à travers des jeux d’équilibre, de fragilité et de mouvement, caractéristiques du monde organique.

Son œuvre se construit autour de la ligne qu’elle soit tracée, gravée, dessinée dans l’espace ou imprimée comme vecteur d’un dialogue entre l’abstraction et la figuration. Elle détourne les techniques traditionnelles de l’estampe, du dessin ou de l’écriture manuscrite, créant des réseaux visuels où assemblage, répétition, fragmentation et transposition jouent un rôle central. Elle explore aussi les relations entre le plan et le volume, en passant du dessin à la sculpture filaire, du bois gravé à l’installation immersive, instaurant une porosité entre les dimensions.

Depuis plusieurs années, Édith Basseville intègre une réflexion sur l’économie de moyens et la récupération des matériaux dans son processus. Cartons usagés, bois recyclés, chutes de matrices, de dessins et d’estampes deviennent les éléments constitutifs de nouvelles compositions. Cette démarche circulaire, à la fois esthétique et engagée, donne naissance à des œuvres porteuses de mémoire.

Son travail a été présenté dans divers musées, centres d’art, galeries et foires en France et à l’international (Art Élysées, Paris Print Fair, Berlin Art Week, 3xklingeln, …). Elle collabore actuellement avec les galeries dHD et Sagot Le Garrec à Paris ainsi qu’avec la Galerie Sievi à Berlin. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées en Europe et en Amérique du Nord. Une des ses œuvres a également intégré la collection publique de l’Artothèque de Ploumagoar. Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués (Olivier-de-Serres) et de l’École Supérieure des Arts Appliqués (Duperré) à Paris. .

Atelier Édith Basseville 16 Rue de l’Église Le Val-Larrey 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 05 08 28 contact@edithbasseville.com

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English : Atelier Édith Basseville

L’événement Atelier Édith Basseville Le Val-Larrey a été mis à jour le 2026-07-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)