Atelier Education aux médias Ludon-Médoc
mercredi 23 septembre 2026 · Ludon-Médoc
Informations pratiques
Ludon-Médoc
Atelier Education aux médias
Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Les participants découvrent les concepts fondamentaux des intelligences artificielles et des modèles de langage à travers des exercices de vulgarisation.
Ils manipulent des maquettes interactives et un objet loufoque, pour explorer les bases de la programmation et des technologies IA sans nécessiter de compétences en codage.
De la notion de langage (langage humain et langage de programmation), à la question des usages, cet atelier ludique permet de décrypter ce qu’il se cache sous la boite noire d’un objet « intelligent » .
Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 00 65 15 bibliotheque@ludonmedoc.fr
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English : Atelier Education aux médias
L’événement Atelier Education aux médias Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme