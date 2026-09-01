Informations pratiques

Ludon-Médoc

Atelier Education aux médias

Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Les participants découvrent les concepts fondamentaux des intelligences artificielles et des modèles de langage à travers des exercices de vulgarisation.

Ils manipulent des maquettes interactives et un objet loufoque, pour explorer les bases de la programmation et des technologies IA sans nécessiter de compétences en codage.

De la notion de langage (langage humain et langage de programmation), à la question des usages, cet atelier ludique permet de décrypter ce qu’il se cache sous la boite noire d’un objet « intelligent » .

Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 00 65 15 bibliotheque@ludonmedoc.fr

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English : Atelier Education aux médias

L’événement Atelier Education aux médias Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme