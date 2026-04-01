Atelier effets spéciaux/ Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne
Atelier effets spéciaux/ Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne jeudi 16 avril 2026.
Saint-Michel-en-Brenne
Atelier effets spéciaux/ Activités 12-17 ans
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 09:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles
Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels.
Viens découvrir les effets spéciaux comme au cinéma ! Utiliser des caméras, des fonds verts… et découvrir l’envers du décor. 8 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr
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English :
An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.
L’événement Atelier effets spéciaux/ Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne
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