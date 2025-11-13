ATELIER ELECTRICITÉ ELECTRONIQUE Le Son’Art Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER ELECTRICITÉ ELECTRONIQUE

Le Son’Art 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Vous avez peu ou pas de connaissances en électricité et en électronique ?

Des cours débutants ou de perfectionnement vous sont proposés par l’association Repair Café de Saint-Brevin.

Rejoignez notre équipe si vous aimez réparer ou juste échanger avec nos bénévoles expérimentés.

Sur inscription au 06 66 16 43 96 ou repaircafedestbrevin@orange.fr .

