ATELIER ELECTRICITÉ ELECTRONIQUE Le Son’Art Saint-Brevin-les-Pins

Le Son’Art 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Vous avez peu ou pas de connaissances en électricité et en électronique ?
Des cours débutants ou de perfectionnement vous sont proposés par l’association Repair Café de Saint-Brevin.
Rejoignez notre équipe si vous aimez réparer ou juste échanger avec nos bénévoles expérimentés.
Sur inscription au 06 66 16 43 96 ou repaircafedestbrevin@orange.fr .
Le Son’Art 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 16 43 96 repaircafedestbrevin@orange.fr
