Atelier Electro choc Tiers lieu La Roue Chabeuil

Atelier Electro choc

Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

L’obsolescence programmée décide que cet appareil est bon pour la casse? Nous, on dit non ! La planête ne peut pas encaisser autant de déchets.

Alors la Roue s’est inspiré de ce qui se fait ailleurs pour contrer cela. C’est Electro Choc!

.

Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Programmed obsolescence decides that this appliance is good for the scrap heap? We say no! The planet can’t take so much waste.

So La Roue got inspired by what’s being done elsewhere to counter this. It’s Electro Choc!

L’événement Atelier Electro choc Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-10 par Valence Romans Tourisme