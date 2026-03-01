ATELIER ÉLÉMEN’TERRE Bel-Air-Val-d’Ance

ATELIER ÉLÉMEN’TERRE

Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Début : 2026-03-14

fin : 2026-05-27

2026-03-14 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-20 2026-07-08 2026-09-12 2026-10-21 2026-11-21 2026-12-08

Chaque mois, une journée, une rencontre, accordez-vous une journée pour vous faire du bien avec deux belles âmes.

Atelier argile de 10h à 12h

Atelier méditation et soin sonore de 14h à 16h

Ateliers animés par Coralie et Amalia.

Ateliers sur réservation uniquement, places limitées.

Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 69 11 14

English :

Every month, a day, a meeting, give yourself a day to do good with two beautiful souls.

Clay workshop from 10am to 12pm

Meditation and sound care workshop from 2pm to 4pm

Workshops led by Coralie and Amalia.

Workshops by reservation only, places limited.

