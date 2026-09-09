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Atelier Élixirs Floraux & Vitalité Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

jeudi 29 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Élixirs Floraux & Vitalité Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Eko-Lieu La Boussole
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Élixirs Floraux & Vitalité

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 19:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Se soigner par les élixirs floraux & les Fleurs de Bach.
Découvrez l’usage réel des élixirs floraux créés par le Dr Bach & Dame Nature. Un remède contemporain qui fait le pont entre la vitalité/santé et le bien-être intérieur.
19h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.
Ouvert à tous.
Participation libre & consciente + un temps autour d’un verre.
Sur inscription.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13  contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Élixirs Floraux & Vitalité

L’événement Atelier Élixirs Floraux & Vitalité Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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