Atelier Élixirs Floraux & Vitalité Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Élixirs Floraux & Vitalité

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Se soigner par les élixirs floraux & les Fleurs de Bach.

Découvrez l’usage réel des élixirs floraux créés par le Dr Bach & Dame Nature. Un remède contemporain qui fait le pont entre la vitalité/santé et le bien-être intérieur.

19h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.

Ouvert à tous.

Participation libre & consciente + un temps autour d’un verre.

Sur inscription.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Élixirs Floraux & Vitalité

L’événement Atelier Élixirs Floraux & Vitalité Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord