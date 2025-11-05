Atelier Eloquence spécial jeunes : Prise de confiance en public Centre Paris Anim’ Antenne Hautefeuille PARIS

Atelier Eloquence spécial jeunes : Prise de confiance en public Centre Paris Anim’ Antenne Hautefeuille PARIS mercredi 5 novembre 2025.

Message de Laurent qui animera cet atelier :

» A tous les jeunes qui se

demanderaient pourquoi s’inscrire à un Atelier d’Eloquence, je voudrai leur

dire ceci : peut-être avez-vous vécu des sueurs froides au moment de présenter

un exposé devant les autres élèves et professeurs de votre classe ? Peut-être

avez-vous eu la gorge sèche en balbutiant un poème devant votre famille réunie

un dimanche d’hiver ?…

En vous inscrivant à cet Atelier que

j’aurai le plaisir d’animer, vous saisirez l’occasion idéale de restaurer votre

confiance en vous et de vous affirmer pleinement ! Après cela, les oraux du

baccalauréat, les discussions à bâtons rompus entre ami(e)s n’auront (presque)

plus de secret pour vous.

Convaincre, répondre avec des

arguments solides, apprendre à mieux respirer, maîtriser ses émotions, rester

coûte que coûte soi-même…mais en mieux, c’est ce que je vous propose

d’aborder pendant ces quelques jours. Soyez les bienvenu(e)s !! »

Les inscriptions se font en d’adressant à l’équipe jeunesse du centre.

Une opportunité à saisir !!!

Atelier éloquence gratuit ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans, sur inscription préalable auprès de l’équipe jeunesse du Centre Paris Anim’ Richard Wright.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Inscription en s’adressant à l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright 06 08 92 22 55 ou infojeunesse6@actisce.net

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-05T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T18:00:00+02:00_2025-11-05T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Antenne Hautefeuille 19 bis rue Hautefeuille 75006 PARIS

https://www.actisce.eu +33608922255 infojeunesse6@actisce.net