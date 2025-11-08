Atelier emballages malins réutilisables et à faibles impacts Maison de l’Environnement Anglet

Atelier emballages malins réutilisables et à faibles impacts

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Faites vos paquets cadeaux autrement !

L’association Selgarrekin vous invite à confectionner des paquets cadeaux en tissu jolis, réutilisables et zéro déchet.

Ils sont conçus à partir de tissus récupérés permettant d’adopter un geste créatif et qui fait partie du cadeau.

Pas besoin de savoir coudre venez découvrir et partager un moment convivial pour des fêtes plus simples, créatives et respectueuses de l’environnement.

N’hésitez pas à amener vos cadeaux ou simplement leurs dimensions, pour adapter au mieux votre création.

Animé par l’association Selgarrekin.

Tout public (à partir de 10 ans). .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

