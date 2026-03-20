Atelier émotions Pole paramédical et parentalité lamartine La Clayette
Atelier émotions Pole paramédical et parentalité lamartine La Clayette mercredi 1 avril 2026.
Atelier émotions
Pole paramédical et parentalité lamartine 13 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-01
Un cycle de 3 ateliers pour les enfants de 5 à 11 ans pour les aider à reconnaître, comprendre et apprivoiser leurs émotions dans un cadre ludique et bienveillant.
Informations pratiques
• Dates mercredis 1, 15 et 29 avril
• Horaire 10h 11h
• Lieu Pôle paramédical et de Parentalité Lamartine de La Clayette
Petit groupe d’enfants de 6 enfants. .
Pole paramédical et parentalité lamartine 13 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 43 85 mylene.duron@laposte.net
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English : Atelier émotions
L’événement Atelier émotions La Clayette a été mis à jour le 2026-03-17 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais