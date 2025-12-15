Atelier emploi retraite Agence RENNES EST Rennes Mercredi 28 janvier 2026, 13h45 Ille-et-Vilaine

Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite ? Venez comprendre vos droits et les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre situation ! L’atelier Emploi Retraite est animé par des experts de l’assurance retraite et de l’emploi. D’une durée de 2 heures, cet atelier collectif est organisé en agence en format webinaire. Il aborde des points essentiels notamment : Quelles sont les modalités de départ et de calcul des montants de ma retraite ? Ai-je suffisammen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T13:45:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T16:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/546685

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine