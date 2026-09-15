Informations pratiques

Béziers

ATELIER – EMPREINTE ECOLOGIQUE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Quel impact avez-vous sur la planète ? Calculez votre empreinte écologique et découvrez des solutions pour agir au quotidien.

Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, pour mieux comprendre l’impact de nos modes de vie sur la planète, calculez votre empreinte écologique à partir d’un questionnaire. Vous découvrirez ensuite des solutions simples et concrètes pour réduire votre impact au quotidien. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER – EMPREINTE ECOLOGIQUE

What impact do you have on the planet? Calculate your ecological footprint and discover ways to make a difference in your daily life.

L’événement ATELIER – EMPREINTE ECOLOGIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34