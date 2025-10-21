Atelier Empreinte végétale à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Atelier Empreinte végétale à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Gratuit

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.

Avec Elisabeth Dumont, médiatrice scientifique, découvrez la technique d’impression de végétaux sur tissu, aussi appelée feuille frappée ou tatakisome en japonais. Les participants réalisent d’abord une première empreinte sur un carré de coton puis explorent une seconde méthode d’impression, cette fois en négatif. 0 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Family workshops are organized during the school holidays at the Commanderie d’Arville.

German :

Während der Schulferien werden in der Commanderie d’Arville Familienworkshops veranstaltet.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche vengono organizzati laboratori per famiglie presso la Commanderie d’Arville.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares se organizan talleres familiares en la Commanderie d’Arville.

