Atelier Empreintes d’animaux sauvages en Île-de-France Ressourcerie Le Plant B Paris

Lors de cet atelier proposé par Faune Alfort Ile-de-France, les enfants découvriront les animaux d’Île-de-France en apprenant à reconnaître leurs traces. Chaque participant repartira avec une empreinte en argile de son choix, en souvenir de cette expérience ludique et éducative.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Devenez un vrai naturaliste en découvrant les empreintes que la faune sauvage peut laisser en île de France.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 12 novembre 2025

de 14h30 à 15h30

1 place : 10€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org