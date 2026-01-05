Atelier empreintes dans la terre Route impériale Baigts-de-Béarn

Atelier empreintes dans la terre

Dessiner sur une plaque recouverte d’argile sous forme liquide pour y tracer des lignes

éphémères, inscrire ses empreintes dans une grande plaque d’argile fraîche à l’aide de ses

mains, de son corps, ou d’outils de céramiste, ou encore réaliser une petite construction en

modelant la terre chacun, du tout petit au plus grand, pourra laisser ses traces et composer

une œuvre éphémère en famille .

Route impériale Maison Pour Tous Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.baigts@orange.fr

