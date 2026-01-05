Atelier empreintes dans la terre Route impériale Baigts-de-Béarn
Route impériale Maison Pour Tous Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Dessiner sur une plaque recouverte d’argile sous forme liquide pour y tracer des lignes
éphémères, inscrire ses empreintes dans une grande plaque d’argile fraîche à l’aide de ses
mains, de son corps, ou d’outils de céramiste, ou encore réaliser une petite construction en
modelant la terre chacun, du tout petit au plus grand, pourra laisser ses traces et composer
une œuvre éphémère en famille .
Route impériale Maison Pour Tous Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.baigts@orange.fr
English : Atelier empreintes dans la terre
