Atelier « Empreintes de plantes » au Jardin Roy

1 Rue des Écoles Haution Aisne

Début : 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Lors de cet atelier, plongez dans l’univers végétal du Jardin Roy !

Au programme

– Visite guidée du jardin

– Présentation du projet Le fol inventaire des plantes du Jardin Roy

– Atelier créatif réalisez une empreinte à l’encre sur papier « chinois »

– Sirops et rafraîchissements offerts !

L’inscription est obligatoire, par mail lejardinroy@gmail.com 8 .

1 Rue des Écoles Haution 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 52 74 79 lejardinroy@gmail.com

