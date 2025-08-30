Atelier « Empreintes de plantes » au Jardin Roy Haution
1 Rue des Écoles Haution Aisne
Tarif : 8€
8
Tarif adulte
Début : 2025-08-30 16:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
2025-08-30
Lors de cet atelier, plongez dans l’univers végétal du Jardin Roy !
Au programme
– Visite guidée du jardin
– Présentation du projet Le fol inventaire des plantes du Jardin Roy
– Atelier créatif réalisez une empreinte à l’encre sur papier « chinois »
– Sirops et rafraîchissements offerts !
L’inscription est obligatoire, par mail lejardinroy@gmail.com 8 .
