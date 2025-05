Atelier « Empreintes végétales » – Musée Christian Dior Granville, 18 juin 2025 14:00, Granville.

Manche

Atelier « Empreintes végétales » Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 15:30:00

2025-06-18

Les participants à partir de 16 ans découvrent l’importance des fleurs dans la vie de Christian Dior et l’inspiration qu’il puisait dans le jardin de son enfance. Ils explorent les liens entre nature, création et émotion. En s’inspirant de cet univers floral, ils apprennent à réaliser un cyanotype, une technique ancienne de photographie sur papier sensible à la lumière, pour créer leur propre composition végétale.

Atelier uniquement en français.

Durée 1h30.

Tarif 6€ (matériel fourni) Réservation et règlement en ligne uniquement www.museechristiandior.fr.

Public adulte à partir de 16 ans.

Places limitées, 6 personnes maximum.

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 48 21

English : Atelier « Empreintes végétales »

Participants aged 16 and over discover the importance of flowers in Christian Dior?s life and the inspiration he drew from his childhood garden. They explore the links between nature, creation and emotion. Inspired by this floral universe, they learn how to make a cyanotype, an ancient technique of photography on light-sensitive paper, to create their own plant composition.

Workshop in French only.

Duration: 1h30.

Price: 6? (materials supplied) ? Online booking and payment only: www.museechristiandior.fr.

Public: adults aged 16 and over.

Places limited, 6 people maximum.

German :

Teilnehmer ab 16 Jahren entdecken die Bedeutung von Blumen im Leben von Christian Dior und die Inspiration, die er aus dem Garten seiner Kindheit schöpfte. Sie erforschen die Verbindung zwischen Natur, Schöpfung und Emotionen. Inspiriert von dieser Blumenwelt lernen sie, wie man eine Cyanotypie, eine alte Technik der Fotografie auf lichtempfindlichem Papier, herstellt, um ihre eigene Pflanzenkomposition zu kreieren.

Workshop nur in französischer Sprache.

Dauer: 1,5 Stunden.

Preis: 6? (Material wird gestellt) ? Reservierung und Bezahlung nur online: www.museechristiandior.fr.

Publikum: Erwachsene ab 16 Jahren.

Begrenzte Plätze, maximal 6 Personen.

Italiano :

I partecipanti, a partire dai 16 anni, scoprono l’importanza dei fiori nella vita di Christian Dior e l’ispirazione che ha tratto dal suo giardino d’infanzia. Esplorano i legami tra natura, creazione ed emozione. Traendo ispirazione da questo mondo floreale, imparano a realizzare una cianotipia, un’antica tecnica di fotografia su carta sensibile alla luce, per creare la propria composizione vegetale.

Laboratorio solo in francese.

Durata: 1h30.

Prezzo: 6 euro (materiale fornito)? Prenotazione e pagamento solo online: www.museechristiandior.fr.

Pubblico: adulti a partire dai 16 anni.

I posti sono limitati, massimo 6 persone.

Espanol :

Los participantes mayores de 16 años descubren la importancia de las flores en la vida de Christian Dior y la inspiración que le proporcionaba el jardín de su infancia. Explorarán los vínculos entre naturaleza, creación y emoción. Inspirándose en este universo floral, aprenderán a realizar una cianotipia, técnica antigua de fotografía sobre papel sensible a la luz, para crear su propia composición vegetal.

Taller sólo en francés.

Duración: 1h30.

Precio: 6 euros (materiales incluidos) ? Reserva y pago únicamente en línea: www.museechristiandior.fr.

Público: adultos a partir de 16 años.

Plazas limitadas, 6 personas máximo.

L’événement Atelier « Empreintes végétales » Granville a été mis à jour le 2025-05-20 par OTGTM BIT Granville