Atelier En attendant le spectacle Chilleurs-aux-Bois

Atelier En attendant le spectacle

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 15:30:00

2025-12-27

Dans la Grande halle de Chamerolles, au premier étage, en attendant le spectacle de 15h30, venez participer à un mini atelier créatif pour réaliser votre marque-place bonhomme de neige. Vous serez guidés par un animateur ou une animatrice. Un beau moment avant d’assister au spectacle qui se déroule au rez-de-chaussée de la Grande halle.

Á partir de 5 ans

Atelier en continu entre 14h et 15h30

Sans réservation

Tarif d’entrée du château .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

In the Grande halle de Chamerolles, on the second floor, while waiting for the 3:30pm show, come and take part in a mini creative workshop to make your own snowman place card. You’ll be guided by an animator.

German :

In der Grande halle de Chamerolles, im ersten Stock, können Sie, während Sie auf die Vorstellung um 15:30 Uhr warten, an einem kreativen Mini-Workshop teilnehmen, um Ihr Schneemann-Platzkärtchen zu gestalten. Sie werden von einem Animator oder einer Animatorin angeleitet.

Italiano :

Nella Sala Grande di Chamerolles, al primo piano, in attesa dello spettacolo delle 15.30, partecipate a un mini laboratorio creativo per realizzare il vostro segnaposto a forma di pupazzo di neve. Sarete guidati da un animatore.

Espanol :

En la Gran Sala de Chamerolles, en la primera planta, mientras espera el espectáculo a las 15.30 h, participe en un minitaller creativo para confeccionar su propia tarjeta de sitio con forma de muñeco de nieve. Le guiará un animador.

