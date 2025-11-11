Atelier En attendant Noël à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Atelier En attendant Noël à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

En attendant Noël… venez réaliser une carte de vœux en volume ! Découpage, collage et dessin pour réaliser une jolie carte de vœux. Un atelier parents enfants à partir de 6 ans.

Sur réservation

.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

While you’re waiting for Christmas… come and make a Christmas card! Cutting, pasting and drawing to create a beautiful greetings card. A parent-child workshop for children aged 6 and over.

On reservation

German :

Um die Wartezeit auf Weihnachten zu überbrücken… basteln Sie eine Grußkarte aus Volumen! Ausschneiden, kleben und zeichnen, um eine schöne Grußkarte zu gestalten. Ein Eltern-Kind-Workshop für Kinder ab 6 Jahren.

Auf Reservierung

Italiano :

In attesa del Natale… venite a creare il vostro biglietto di auguri! Ritagliare, incollare e disegnare per creare un bel biglietto d’auguri. Un laboratorio per genitori e bambini dai 6 anni in su.

Prenota in anticipo

Espanol :

Mientras esperas la Navidad… ¡ven a hacer tu propia tarjeta navideña! Recorta, pega y dibuja para crear una bonita tarjeta de felicitación. Un taller para padres y niños a partir de 6 años.

Reserva con antelación

L’événement Atelier En attendant Noël à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération