Atelier En Avent les couronnes ! Orschwiller

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

2025-12-06 2025-12-07

En famille ou entre amis venez fabriquer votre couronne de Noël lors d’un atelier collaboratif en compagnie de l’atelier Cœur de Marie.

Avec l’atelier Cœur de Marie, partagez un moment en famille pour fabriquer des couronnes à partir d’éléments naturels. Après une présentation des traditions et des décorations anciennes, laissez s’exprimer votre créativité pour des réalisations collectives que vous pourrez emporter après l’atelier. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

With family or friends, come and make your own Christmas wreath during a collaborative workshop with the C?ur de Marie workshop.

German :

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie in einem gemeinschaftlichen Workshop mit dem Atelier C?ur de Marie Ihren Weihnachtskranz herstellen.

Italiano :

Venite a creare la vostra ghirlanda di Natale con la vostra famiglia o i vostri amici in un laboratorio collaborativo con il laboratorio C?ur de Marie.

Espanol :

Venga a confeccionar su propia corona de Navidad con su familia o amigos en un taller colaborativo con el taller Cœur de Marie.

