Atelier en balade my french flow au Biquette Club

Crayssac Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-27

Atelier en immersion pour progresser en français et découvrir un élevage de chèvres angora.

Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 myfrenchflow@gmail.com

English :

An immersion workshop to improve your French and discover an Angora goat farm.

