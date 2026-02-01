Atelier en balade my french flow au Biquette Club Crayssac
Atelier en balade my french flow au Biquette Club Crayssac vendredi 27 février 2026.
Atelier en balade my french flow au Biquette Club
Crayssac Lot
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27
Atelier en immersion pour progresser en français et découvrir un élevage de chèvres angora.
Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 myfrenchflow@gmail.com
English :
An immersion workshop to improve your French and discover an Angora goat farm.
