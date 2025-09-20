Atelier « En catimini » Muséum d’histoire naturelle Auxerre

Atelier « En catimini » 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Atelier proposé en continu | Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le patrimoine architectural ne sert pas qu’aux humains !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre vous fait découvrir quelles espèces animales ou végétales profitent aussi de nos maisons et monuments lors d’un atelier destiné à tous, dès 5 ans.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

