Atelier en chemin Gourdon

Atelier en chemin Gourdon mercredi 24 septembre 2025.

Atelier en chemin

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Atelier d’écriture mensuel, ludique et évolutif animé par Pascal Paire

Atelier d’écriture mensuel, ludique et évolutif animé par Pascal Paire.

L’occasion d’explorer l’écriture, d’écrire ce que vous aviez d’imaginer, ou de dire … .

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

English :

Monthly writing workshop, fun and progressive, led by Pascal Paire

German :

Monatlicher, spielerischer und entwicklungsfähiger Schreibworkshop unter der Leitung von Pascal Paire

Italiano :

Laboratorio mensile di scrittura, divertente e progressivo, condotto da Pascal Paire

Espanol :

Taller mensual de escritura, divertido y progresivo, dirigido por Pascal Paire

L’événement Atelier en chemin Gourdon a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Gourdon