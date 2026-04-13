Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière 15 – 22 avril La Pouponnière de Wazemmes Nord

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans les parcs et jardins. À l’aide de loupes, de guides d’identification, de vitrines d’insectes et bien plus, laissez-vous surprendre en découvrant les insectes, oiseaux et petites bêtes qui peuplent la ville et ses jardins.

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Le vivant à la loupe

Les 15, 18 & 22 avril, de 15h à 17h

Tout public

La Pouponnière de Wazemmes 86, rue des Meuniers – 59000 LILLE Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Atelier en continu dans le jardin de la Pouponnière