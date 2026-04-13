Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille
Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille mercredi 15 avril 2026.
Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière 15 – 22 avril La Pouponnière de Wazemmes Nord
Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans les parcs et jardins. À l’aide de loupes, de guides d’identification, de vitrines d’insectes et bien plus, laissez-vous surprendre en découvrant les insectes, oiseaux et petites bêtes qui peuplent la ville et ses jardins.
—
Le vivant à la loupe
Les 15, 18 & 22 avril, de 15h à 17h
Tout public
La Pouponnière de Wazemmes 86, rue des Meuniers – 59000 LILLE Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France
Atelier en continu dans le jardin de la Pouponnière
À voir aussi à Lille (Nord)
- Pulse !, Opéra, Lille 14 avril 2026
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Man/Woman/Chainsaw en concert, L’Aéronef, Lille 15 avril 2026