Atelier en continu Le vivant à la loupe à la Pouponnière

86 rue des Meuniers – Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans les parcs et jardins. À l’aide de loupes, de guides d’identification, de vitrines d’insectes et bien plus, laissez-vous surprendre en découvrant les insectes, oiseaux et petites bêtes qui peuplent la ville et ses jardins.

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Le vivant à la loupe

Les 15, 18 & 22 avril, de 15h à 17h

Tout public

Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans les parcs et jardins. À l’aide de loupes, de guides d’identification, de vitrines d’insectes et bien plus, laissez-vous surprendre en découvrant les insectes, oiseaux et petites bêtes qui peuplent la ville et ses jardins.

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Le vivant à la loupe

Les 15, 18 & 22 avril, de 15h à 17h

Tout public .

86 rue des Meuniers – Lille 59046 Nord Hauts-de-France apw@mairie-lille.fr

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English :

The museum comes out of its walls and meets you in the parks and gardens. With the help of magnifying glasses, identification guides, insect displays and much more, let yourself be surprised as you discover the insects, birds and small creatures that inhabit the city and its gardens.

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Life under the magnifying glass

April 15, 18 & 22, 3pm to 5pm

Open to all

L’événement Atelier en continu Le vivant à la loupe à la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme