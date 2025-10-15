Atelier En cuisine ! Médiathèque de Laruns Laruns
Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Atelier proposé par le Collectif Miam 2h.
Dans le cadre de la 3è édition du Mois du Goût , portée par la Mission Agriculture du Département en partenariat avec la Biblio64, venez découvrir un atelier autour des laits végétaux maison. Au programme apprenez à fabriquer vos propres laits végétaux à partir d’ingrédients simples et naturels. Vous aurez l’occasion de goûter différentes graines et de déguster les boissons réalisées ensemble. Un moment gourmand pour allier santé, plaisir et savoir-faire ! Inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme (places limitées). .
Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr
