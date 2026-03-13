Atelier en famille (5/7ans) Attrape soleil Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier en famille (5/7ans) Attrape soleil

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier du Patrimoine à 4 mains Adulte enfant 5-7 ans

Attrape-soleil

Dans la peau d’un chasseur de couleurs, explore les vitraux de l’église de la Trinité et capture les reflets. Puis créez, en famille, un mobile ensoleillé.

Les mercredis 15 et 22 avril

De 10h30 à 12h

A l’Office de Tourisme

Réservation auprès de l’office de tourisme 02 43 70 42 74 .

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

4-Hand Heritage Workshop Adults children 5-7 years

L’événement Atelier en famille (5/7ans) Attrape soleil Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-13 par SUD MAYENNE