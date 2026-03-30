Atelier en famille à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

« Le grand théâtre des chimères »

Dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », cet atelier invite les enfants et leurs accompagnants à plonger dans l’univers étrange et poétique de l’artiste américain Robert Gober.

Accompagnés par un médiateur, enfants et adultes arpentent les salles d’exposition à la chasse aux chimères, puis imaginent et façonnent à leur tour des créatures ou des objets hybrides. Les participants rejoignent ensuite le Grand Atelier pour les mettre en scène dans un théâtre qui dévoilera tout son potentiel fantastique grâce à l’expérimentation de jeux d’ombres et de lumière.

L’atelier en famille invite enfants et adultes à expérimenter des pratiques artistiques, à découvrir des techniques et des gestes créatifs à réinvestir avec la plus grande liberté.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 11h15 à 12h45

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 13 juin 2026

de 11h15 à 12h45

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 09 mai 2026

de 11h15 à 12h45

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 11 avril 2026

de 11h15 à 12h30

payant

Billet d’entrée + 7€ par participant (enfants et adultes)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:15:00+02:00_2026-04-11T12:30:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00;2026-05-09T11:15:00+02:00_2026-05-09T12:45:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00;2026-06-13T11:15:00+02:00_2026-06-13T12:45:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00;2026-07-04T11:15:00+02:00_2026-07-04T12:45:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00

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