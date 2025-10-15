Atelier en famille Lac Aignan

Atelier en famille Lac Aignan mercredi 15 octobre 2025.

Atelier en famille

Lac AIGNAN Aignan Gers

Animation qui se déroule dans le cadre de la semaine thématique alimentation et solidarité .

Parce que bien manger, c’est aussi bouger, joignez-vous à Marc pour une balade autour du lac d’Aignan ponctuée de petits jeux sur les légumes.

Gratuit, sur inscription.

Lac AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

English :

The event is part of the food and solidarity theme week.

Because eating well also means being active, join Marc for a stroll around Lac d?Aignan, punctuated by games about vegetables.

Free, registration required.

German :

Animation, die im Rahmen der Themenwoche Ernährung und Solidarität stattfindet.

Da gutes Essen auch Bewegung bedeutet, machen Sie mit Marc einen Spaziergang um den See von Aignan mit kleinen Spielen über Gemüse.

Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Questo evento fa parte della settimana tematica cibo e solidarietà .

Poiché mangiare bene significa anche essere attivi, unitevi a Marc per una passeggiata intorno al Lac d’Aignan, intervallata da piccoli giochi sulle verdure.

Gratuito, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Este acto forma parte de la semana temática alimentos y solidaridad .

Porque comer bien también significa estar activo, únete a Marc en un paseo por el lago de Aignan, amenizado con pequeños juegos sobre las verduras.

Inscripción gratuita.

