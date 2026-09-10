Atelier en famille : apprenti restaurateur, Mairie de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne

Informations pratiques

Atelier en famille : apprenti restaurateur Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Dier d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à un atelier pour comprendre les coulisses de la restauration de la peinture murale. Avec les outils et techniques du restaurateur tentez de sauver un décor peint.

Mairie de Saint-Dier d’Auvergne 41, rue de l’octroi 63520 Saint-Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Participez à un atelier pour comprendre les coulisses de la restauration de la peinture murale. Avec les outils et techniques du restaurateur tentez de sauver un décor peint.

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