Atelier en famille : apprenti restaurateur, Mairie de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Saint-Dier d'Auvergne · Saint-Dier-d'Auvergne
Informations pratiques
Atelier en famille : apprenti restaurateur Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Dier d’Auvergne Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Participez à un atelier pour comprendre les coulisses de la restauration de la peinture murale. Avec les outils et techniques du restaurateur tentez de sauver un décor peint.
Mairie de Saint-Dier d’Auvergne 41, rue de l’octroi 63520 Saint-Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Participez à un atelier pour comprendre les coulisses de la restauration de la peinture murale. Avec les outils et techniques du restaurateur tentez de sauver un décor peint.
©Billom Communauté
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