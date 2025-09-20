Atelier en famille « Archéologie d’un gâteau gaulois » Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche

Atelier en famille « Archéologie d’un gâteau gaulois » Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche samedi 20 septembre 2025.

Atelier en famille « Archéologie d’un gâteau gaulois » 20 et 21 septembre Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Gratuit (compris dans l’entrée au musée). Entrée au musée à tarif préférentiel pour les JEP : 7€ plein tarif au lieu de 9 € / 5€ réduit au lieu de 7€ / Gratuit pour les moins de 6 ans). Atelier en famille à partir de 8 ans et accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Que trouverait-on dans un gâteau cuisiné par un Gaulois ? Dans ce nouvel atelier à vivre en famille, on vous invite à mettre la main à la pâte en décortiquant, à la manière d’un archéologue, toutes les couches d’un intriguant gâteau. Vue, toucher, odorat : tous vos sens seront mis à l’épreuve pour révéler les secrets de recette de ce dessert. Sans oublier le goût bien sûr !

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-gergovie.fr/ »}] Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Que trouverait-on dans un gâteau cuisiné par un Gaulois ? Dans ce nouvel atelier à vivre en famille, on vous invite à mettre la main à la pâte en décortiquant, à la manière d’un archéologue, toutes :…

Musée de Gergovie