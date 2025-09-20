Atelier en famille – Architecte des mers Musée de la marine Paris

Atelier en famille – Architecte des mers 20 et 21 septembre Musée de la marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les aménagements d’un célèbre transatlantique : le paquebot France. Comme de véritables architectes d’intérieur, imaginez le décor d’une cabine de paquebot et réalisez une maquette pop-up (art du Kirigami, technique de découpage et de pliage).

Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Conçu pour l’Exposition internationale de 1937, le Palais de Chaillot est l’œuvre d’une équipe formée par les architectes Louis-Hippolyte Boileau, Jacques Carlu et Léon Azéma. Il est édifié, à partir de 1934, sur les structures anciennes du Palais du Trocadéro, construit par les architectes Gabriel Davioud et Jules Bourdais pour l’Exposition universelle de 1878. La trouée centrale est décorée de statues en bronze doré. Les deux pavillons de tête sont surmontés de groupes monumentaux sculptés par Raymond Delamarre et Carlo Sarrabezolles. Une pléiade d’artistes a collaboré à la décoration intérieure du palais, qui abrite en 1997 le Musée de la Marine, le Musée de l’Homme, le Musée des Monuments français, la Cinémathèque française et le Théâtre national de Chaillot, ancien Théâtre national populaire fondé en 1938 et profondément remanié en 1975. Métro Trocadéro

Atelier créatif « Architecte des mers »

© Musée national de la Marine / Nicolas Krief