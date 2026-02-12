ATELIER EN FAMILLE ATELIER DE CUISINE Devant la mairie Parc Pouzols

ATELIER EN FAMILLE ATELIER DE CUISINE

Devant la mairie Parc 6 Rue de l’Égalité Pouzols Hérault

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Partagez un moment en famille pour souffler et sortir du quotidien.

Atelier de cuisine participatif autour de recettes zéro déchets pour des petits déjeunes sains et gourmands!

Vous pouvez nous proposer vos recettes! .

Devant la mairie Parc 6 Rue de l’Égalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16

Take a break from the daily grind with your family.

