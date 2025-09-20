Atelier en famille autour de l’exposition Duplessis Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

Atelier en famille autour de l'exposition Duplessis
samedi 20 septembre 2025.

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En accès libre

Samedi et dimanche

De 14h à 16h

L’exposition permanente et l’exposition temporaire Duplessis (1725-1802). L’art de peindre la vie seront en accès libre tout au long du week-end.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur. nombreux parkings à proximité (parking des platanes, parking de la gare) ; gare à 5 mn.

