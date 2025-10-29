Atelier en famille autour des oeuvres de Gilbert Legrand Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Atelier en famille autour des oeuvres de Gilbert Legrand

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Après une visite de l’exposition Métamorphoses et pirouettes quand les objets font leur show ! de l’auteur-illustrateur jeunesse Gilbert Legrand, à toi d’inventer une nouvelle vie aux objets ! A partir du jeu créé par l’artiste et de tampons, l’imagination se met en marche et l’on peut raconter de nouvelles histoires… A partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Nombre de places limité, sur inscription.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

