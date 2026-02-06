Atelier en famille calligraphie CIAP Parthenay

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Petits et grands, amateurs ou initiés, venez vous exercer à la calligraphie pour vous initier à la calligraphie médiévale et écrire votre propre prénom.

Informations
7 ans minimum
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Places limitées à 12 personnes   .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24 

