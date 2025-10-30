Atelier en famille chimères animales Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Atelier en famille chimères animales Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans jeudi 30 octobre 2025.
Atelier en famille chimères animales
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Atelier en famille
Après une découverte de l’exposition Les animaux s’emparent du musée au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, laissez libre cours à votre imagination pour réaliser des chimères animales. En famille, découpez puis collez des formes animales diverses avant de leur donner un nom. .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
English :
Family workshop
German :
Familien-Workshop
Italiano :
Laboratorio per famiglie
Espanol :
Taller familiar
L’événement Atelier en famille chimères animales Le Mans a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72