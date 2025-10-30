Atelier en famille chimères animales Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Atelier en famille

Après une découverte de l’exposition Les animaux s’emparent du musée au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, laissez libre cours à votre imagination pour réaliser des chimères animales. En famille, découpez puis collez des formes animales diverses avant de leur donner un nom. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

