Informations pratiques

Samadet

Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon »

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Dans les salles du musée, pars à la découverte du chardon, tout premier motif de la Manufacture de Samadet et, tel un peintre du XVIIIe siècle, réinterprète-le à ta façon sur une assiette en porcelaine. Sur réservation. Dès 7 ans.

Dans les salles du musée, pars à la découverte du chardon, tout premier motif de la Manufacture de Samadet et, tel un peintre du XVIIIe siècle, réinterprète-le à ta façon sur une assiette en porcelaine. Sur réservation. Dès 7 ans. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon »

In the museum’s galleries, set out to discover the thistle—the very first motif created by the Samadet Manufactory—and, like an 18th-century painter, reinterpret it in your own way on a porcelain plate. By reservation. Ages 7 and up.

L’événement Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon » Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse