Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon » Samadet
mercredi 28 octobre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon »
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Dans les salles du musée, pars à la découverte du chardon, tout premier motif de la Manufacture de Samadet et, tel un peintre du XVIIIe siècle, réinterprète-le à ta façon sur une assiette en porcelaine. Sur réservation. Dès 7 ans.
Dans les salles du musée, pars à la découverte du chardon, tout premier motif de la Manufacture de Samadet et, tel un peintre du XVIIIe siècle, réinterprète-le à ta façon sur une assiette en porcelaine. Sur réservation. Dès 7 ans. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon »
In the museum’s galleries, set out to discover the thistle—the very first motif created by the Samadet Manufactory—and, like an 18th-century painter, reinterpret it in your own way on a porcelain plate. By reservation. Ages 7 and up.
L’événement Atelier en famille de peinture sur assiette « Passion chardon » Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
À voir aussi à Samadet (Landes)
- Visite libre : à la découverte de l’exposition vente « Céramique Couture », Maison de la céramique, Samadet 18 septembre 2026
- Visite libre du musée et de l’exposition « Manger à l’œil », Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
- Journées Européenes du Patrimoine Samadet 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
- Démonstration de fabrication et de décoration de faïence, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026