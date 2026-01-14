Atelier en famille – Décoration de boîtes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Laissez libre cours à votre créativité et à votre originalité !

Venez décorer en famille, de super boîtes avec les papiers et autres matériaux reçus en don à La Ressourcerie. De quoi apprendre à réduire vos déchets tout en réalisant une incroyable déco !

– à partir de 10 ans – niveau débutant – matériel fourni –

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Samedi 07 février • 10h30 – 12h30

Vous cherchez une activité à faire en famille ? Alors cet atelier est fait pour vous !

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 12h30

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

