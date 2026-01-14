Atelier en famille – Décoration de cadres L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier en famille – Décoration de cadres L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 14 mars 2026.
Venez personnaliser des cadres pour y afficher vos plus belles photos !
Plongez dans un moment créatif et laissez libre cours à votre imagination lors de cet atelier cadres décorés ! Vous y apprendrez à personnaliser un cadre grâce à différentes techniques artistiques : peinture, collage de papiers etc.
– à partir de 10 ans – niveau débutant – matériel fourni –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 14 mars • 10h30 – 12h30
Vous cherchez une activité à faire en famille ? Alors cet atelier est fait pour vous !
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 12h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
