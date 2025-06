Atelier en famille découvrir la cyanotype Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 13 août 2025 14:00

Atelier en famille découvrir la cyanotype Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche

13 août 2025 14:00

2025-08-13

Ancêtre de la photographie, le cyanotype permet de composer des images sur fond bleu par réaction au soleil. Expérimentations et créativité seront au programme !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Atelier en famille découvrir la cyanotype

A forerunner of photography, the cyanotype is used to create images on a blue background by reacting to sunlight. Experimentation and creativity are the order of the day!

Practical info: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

German :

Der Vorläufer der Fotografie, die Cyanotypie, ermöglicht es, Bilder auf blauem Hintergrund durch Reaktion mit der Sonne zu komponieren. Experimente und Kreativität stehen auf dem Programm!

Praktische Hinweise: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Italiano :

La cianotipia, precursore della fotografia, veniva utilizzata per creare immagini su sfondo blu reagendo alla luce del sole. Sperimentazione e creatività sono all’ordine del giorno!

Pratica: presso la biblioteca multimediale Le Passage, al 2 bis di rue de l’Huisne a Rémalard en Perche.

Espanol :

La cianotipia, precursora de la fotografía, se utiliza para crear imágenes sobre fondo azul reaccionando a la luz solar. La experimentación y la creatividad están a la orden del día

Prácticas: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

