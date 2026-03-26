Atelier en famille Empreintes et motifs Abbaye d’Arthous Hastingues

Atelier en famille Empreintes et motifs

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le temps et l’histoire ont laissé des traces gravées dans les pierres de l’Abbaye d’Arthous… Autant d’empreintes, formes, couleurs et matières, discrètes, originales et inspirantes. Margaux Saura vous invite à une exploration sensible de cet environnement.

Le temps et l’histoire ont laissé des traces gravées dans les pierres de l’Abbaye d’Arthous… Autant d’empreintes, formes, couleurs et matières, discrètes, originales et inspirantes. Margaux Saura vous invite à une exploration sensible de cet environnement. Inspirez-vous de ces éléments pour imaginer votre propre langage graphique et graver vos formes sur une plaque d’argile encore tendre. Une formidable expérience artistique et d’éveil créatif à partager en famille.

Avec Margaux Saura, artiste et professeure d’arts plastiques.

Matériel fourni. Une tenue vestimentaire adaptée est conseillée.

Réservation obligatoire. À partir de 8 ans. .

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : Atelier en famille Empreintes et motifs

Time and history have left their mark on the stones of Arthous Abbey? So many discreet, original and inspiring imprints, shapes, colors and materials. Margaux Saura invites you to a sensitive exploration of this environment.

L’événement Atelier en famille Empreintes et motifs Hastingues a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans