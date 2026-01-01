Roda dos Prazeres (« la Roue des Plaisirs ») est une œuvre participative conçue en 1967. Elle se compose de récipients remplis de liquides colorés disposés en cercle, les participants sont invités à goûter les différents liquides à l’aide de pipettes. Avec cette œuvre, Lygia Pape transforme la contemplation d’une œuvre d’art en action corporelle et collective.

Quel goût a le bleu, le rouge se distingue-t-il du jaune ? Main dans la main, parents et enfants expérimentent une ambivalence sensorielle entre la vue et le goût, et entrent en interaction directe et immersive avec l’art.

L’œuvre ne comporte aucun produit toxique ni allergène courant.

L’eau colorée utilisée dans l’installation est totalement inoffensive. Elle contient uniquement des colorants alimentaires et quelques gouttes d’essence comestible.

Pour vous permettre de profiter de l’atelier pleinement, nous vous recommandons le port d’une tenue confortable et facilement lavable.

Dans le cadre de l’exposition « Tisser l’espace » de Lygia Pape présentée à la Bourse de Commerce, le musée invite les enfants de 6 à 12 ans ainsi que leurs accompagnants à participer à un workshop multisensoriel réactivant l’œuvre iconique de l’artiste brésilienne.

Le samedi 17 janvier 2026

de 11h15 à 12h30

Le dimanche 18 janvier 2026

de 11h15 à 12h30

payant

De 0 à 22 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

début : 2026-01-17T12:15:00+01:00

fin : 2026-01-18T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T11:15:00+02:00_2026-01-17T12:30:00+02:00;2026-01-17T15:30:00+02:00_2026-01-17T15:45:00+02:00;2026-01-18T11:15:00+02:00_2026-01-18T12:30:00+02:00;2026-01-18T15:30:00+02:00_2026-01-18T16:45:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

