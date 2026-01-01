Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé
Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé samedi 24 janvier 2026.
Atelier en famille Havre de vie
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Avec Laetitia Bellec, art thérapeute.
Création de sa maison miniature.
Thème Les rituels de la maison, les gestes et les liens du quotidien. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier en famille Havre de vie
L’événement Atelier en famille Havre de vie Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS