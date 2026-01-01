Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé

Atelier en famille Havre de vie

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Avec Laetitia Bellec, art thérapeute.

Création de sa maison miniature.

Thème Les rituels de la maison, les gestes et les liens du quotidien. .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

