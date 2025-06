Atelier en famille impression végétale sur tissu Bort-les-Orgues 17 juillet 2025 10:00

Corrèze

Atelier en famille impression végétale sur tissu Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

Sortie familiale et ludique à la découverte des plantes et de leurs secrets.

Venez apprendre à réaliser une impression végétale sur tissu ou expérimenter une ancienne

technique photographique, le cyanotype.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le

nombre de participants.

Plus d’informations www.lavitamineverte.fr .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

English : Atelier en famille impression végétale sur tissu

German : Atelier en famille impression végétale sur tissu

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier en famille impression végétale sur tissu Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze